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Fazla primler iade ediliyor

Fazla primler iade ediliyor
Birden çok işyerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları var. Ancak bunun için dilekçe ile başvurmak gerekiyor. talep üzerine fazla primleri bir kerede ödüyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını geri iade ediyor. Tavanı aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödenebiliyor. Prim iadesinde brüt ücret dikkate alınıyor.
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