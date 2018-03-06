Fazla primler iade ediliyor

Birden çok işyerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların SosyalGüvenlik Kurumu'na(SGK) fazladanödedikleri primlerigeri alma haklarıvar. Ancak bunun için dilekçe ile başvurmak gerekiyor. SGK talep üzerine fazla primleri bir kerede ödüyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını geri iade ediyor. Tavanı aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödenebiliyor. Prim iadesinde brüt ücret dikkate alınıyor.
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