Sağlıkçıya tayin müjdesi

Sağlık Bakanlığı, doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin aile birliklerinin korunması için 6 büyük kolaylık getirdi.
● Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin terör eylem ve etkisi sebebiyle şehit olması halinde, istediği bir ile tayin olabilecek. ● Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin atama taleplerinde astlık üstlük sıralaması bazı bölgelerde kaldırıldı. ● Eşi özelde çalışan uzman hekim, hekim, diş hekimi ve eczacı gibi stratejik personelin eş durumundan tayin talebinde bulunabilmesi için 5'inci, 6'ncı bölge ya da C veya D grubu il olma şartı kaldırıldı. ● Devlet hizmet yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan ve eşi emekliye ayrılan personel de tayin olabilecek. ● Eşi yurt dışına görevlendirilen personel, istediği yere tayin olacak. ● Aday memurlara da, tayin talebinde bulunma hakkı getirildi.
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