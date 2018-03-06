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Sağlıkçıya tayin müjdesi

Sağlıkçıya tayin müjdesi
Sağlık Bakanlığı, doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin aile birliklerinin korunması için 6 büyük kolaylık getirdi.

● Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin terör eylem ve etkisi sebebiyle şehit olması halinde, istediği bir ile tayin olabilecek.
● Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin atama taleplerinde astlık üstlük sıralaması bazı bölgelerde kaldırıldı.
● Eşi özelde çalışan uzman hekim, hekim, diş hekimi ve eczacı gibi stratejik personelin eş durumundan tayin talebinde bulunabilmesi için 5'inci, 6'ncı bölge ya da C veya D grubu il olma şartı kaldırıldı.
● Devlet hizmet yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan ve eşi emekliye ayrılan personel de tayin olabilecek.
● Eşi yurt dışına görevlendirilen personel, istediği yere tayin olacak.
● Aday memurlara da, tayin talebinde bulunma hakkı getirildi.


Safure CANTÜRK
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