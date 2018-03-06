Elektrik faturamız AB’den yüzde 50 az

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve milli kaynakların devreye sokulması talimatıyla beraber yenilenebilir enerjinin de büyük oyuncularından biri haline geldiği elektrik üretimi ciddi seviyelere yükseldi. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi EnCazip'in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yılının ilk yarısında Türkiye, kWh başına 49.15 kuruş ile listenin sonlarında yer aldı. Avrupa'da elektriği en pahalı fiyattan kullanan ülkeler arasında 1.43 Lira ile Danimarka başı çekerken, 1.42 Lira ile Almanya ülke oldu. Avrupa'da elektriği en ucuz kullanan ülke ise 31.14 kuruş ile Sırbistan oldu. Listede bu ülkeyi Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ile Türkiye takip etti. Söz konusu dönemde elektrik tüketimi için kWh başına Macaristan'da 52.76 kuruş, Yunanistan'da ise 90.79 kuruş ödendi. Ayrıca İtalya'da elektrik fiyatları 1 Lira, İrlanda'da 1,08 Lira, İspanya'da 1.08 Lira, Portekiz'de 1.07 Lira ile AB ortalamasının üzerinde kaldı.

EN DÜŞÜK BİZDE

EnCazip Yönetici Ortağı Çağada Kırım "Avrupa'daki elektrik fiyatlarını ortaya koyduk. En düşük elektrik birim fiyatının Türkiye'de olduğunu söylemek yanlış değil" dedi.

SERBEST TÜKETİCİ TASARRUFU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2018 yılı serbest tüketici limitlerini aylık yaklaşık 70 TL'ye düşürmesiyle birlikte neredeyse tüm elektrik kullanıcılarını ilgilendirir hale gelen tedarikçi değiştirerek ucuz elektrik kullanma hakkı, Türkiye'de mesken ve ticarethane kullanıcılarına elektrik tarifelerini değiştirerek faturalarında tasarruf elde etme olanağı sağlıyor. Tüketicilerin tedarikçi değiştirmeleriyle birlikte kullandıkları elektriğin fiyatı Avrupa elektrik fiyatları listesinde son sıralarda bulunan ülkelerin bazılarından bile daha düşük oluyor.