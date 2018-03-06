06.03.2018 Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 6 Mart Dolar kuru ne kadar? 6 Mart Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 6 Mart 2018 Dolar ve Euro kuru...

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8100 liradan, avro 4,7070 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,8080 liradan alınan dolar, 3,8100 liradan satılıyor. 4,7050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7030 lira olmuştu.