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Vatandaşa müjdesi

Sigortalı olanlar öldüklerinde sistem geride kalanlara maaş bağlıyor. 5 yıl çalışma ve 900 gün şartını tamamlayan eşler alma hakkına kavuşuyor



Sosyal güvenlik sistemimizde çalışanların ya da emeklilerin öldükten sonra geride kalan eş ve çocuklarına bir maaş güvencesi getiriyor. Böylece sigortalı vatandaş vefat ettiğinde belli oranlarda eşine dul maaşı, çocuklarına da belli şartlarda yetim maaşı bağlanıyor. Ancak şartlar ve Bağ-Kur'a ya da Emekli Sandığı'na göre değişiklikler gösteriyor.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 13:50
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