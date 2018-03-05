Sosyal güvenlik sistemimizde çalışanların ya da emeklilerin öldükten sonra geride kalan eş ve çocuklarına bir maaş güvencesi getiriyor. Böylece sigortalı vatandaş vefat ettiğinde belli oranlarda eşine dul maaşı, çocuklarına da belli şartlarda yetim maaşı bağlanıyor. Ancak şartlar SSK ve Bağ-Kur'a ya da Emekli Sandığı'na göre değişiklikler gösteriyor.
Vatandaşa çift maaş müjdesi
Sigortalı olanlar öldüklerinde sistem geride kalanlara maaş bağlıyor. 5 yıl çalışma ve 900 gün şartını tamamlayan eşler çift maaş alma hakkına kavuşuyor
Etiketler: çift maaş , Faruk Erdem , emekli sandık , SGK , ssk
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