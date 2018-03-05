TKDK'den aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurdu

Muş'un Sungu beldesinde yaşayan Murat Gürtürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sunduğu yüzde 75 hibe desteğiyle 100 büyükbaş alarak çiftlik kurdu.

Gürtürk, hazırladığı projenin TKDK Muş İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından, aldığı hibe desteğiyle beldedeki arazilerinde ahır, idari bina, gübre çukuru, modern makine ve ekipmanların bulunduğu büyükbaş hayvan çiftliği oluşturdu.

Murat Gürtürk, yaptığı açıklamada, 2017 yılında projenin kabul edilmesiyle yaklaşık 6 ayda 100 besi hayvanı alarak çiftliği işler hale getirdiğini anlattı.

Devletin desteği olmadan bu kadar besi hayvanı alıp modern çiftlik kurmasının mümkün olmadığını dile getiren Gürtürk, şöyle konuştu:

"Tesiste şu an 4 kişi çalışıyor. İleriki aşamada kapasiteyi biraz daha büyütmeyi düşünüyorum. Burada 100 hayvanlık besi ahırı yaptık. Buradaki hayvanların tamamı simental ırkı. 6 aylık iken aldığımız hayvanları 24 ay besledikten sonra kesime gönderiyoruz. Ardından yine hayvan alıyoruz. Simental hayvanı güzel. Bölgenin soğuk iklimine dayanıklı ve etli hayvanlardır."