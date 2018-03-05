;
Yol Durumu
  1. Herkese destek
  2. 4 bin lira maaşla işçi bulamıyorlar!

ye 2 bin 62 TL

2 bin 62 lira bayram ikramiyesi, bu ay KPDK’ya taşınacak. lar ve memur leri için anlaşma sağlanırsa, ve emeklilerine de ikramiye yolu açılacak

Emekliye 2 bin 62 TL
Milyonlarca ve nin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurların ve emeklilerin heyecanla beklediği toplantı, bu ay yapılacak. Toplantıda bayram ikramiyesinin masaya yatırılması beklenirken, memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa ve Bağ- Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar