Elektrikte düşük fatura için hamle

Hükümet, ekonomi paketiyle hem vatandaş hem de sanayicinin elektrik faturalarını aşağı çekecek önemli bir hamle daha yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve milli enerji kaynaklarının artırılmasına yönelik projelere destek yağıyor. Nükleer enerji santrali yatırımları stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılacak.



5 PUANI DEVLETTEN

Nükleer yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, prim teşviki, yatırım yeri tahsisi gibi başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi, faiz desteği gibi finansal kolaylık sağlamaya yönelik destekler sağlanacak. Sigorta prim desteği 7 yıl sürerken, yatırım altıncı bölgede bu süre 10 yıla çıkacak.

Yine aynı bölgedeyse 10 yıl süresince gelir vergisi stopaj desteği sağlanacak. Yatırım kapsamında kullanılan Türk Lirası kredilerin faizlerinin 5 puanı, yabancı para cinsinden kredilerin faizlerinin ise 2 puanı devlet tarafından karşılanacak. Sabit yatırım tutarının yüzde 50'sine ulaşıncaya kadar yüzde 90 uygulanan vergi indirimi yüzde 100'e kadar çıkarılabilecek.



PANELE DESTEK

Evlerde, kurulu gücü azami 10 kilovat olan çatı ve cephelerde elektrik üretenlere gelir vergisi, KDV muafiyeti getiriliyor. Yerli güneş paneli üretiminin de cazip hale getireceği bu yatırımlarla tüketici kendi elektriğini üretebilecek. Elektrik üretimi yapan tüketiciler fazlasını dağıtım şirketine satabilecek.

Bir konutun yıllık elektrik tüketimi 2 kilovatlık bir güneş paneli ile karşılanıyor. 30 yıllık ömrü bulunan bu panellerin maliyeti 10 bin lira olarak hesaplanıyor. Bu sürede sağlanacak elektriğin fazlasının şirketlere satılması vatandaşın faturasını düşürecek.



ALIM BEDELİNDE İNDİRİM OLACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Akkuyu ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımlarının stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik, desteklerden yararlandırılacağını belirterek, "Teşvikler karşısında elektrik alım bedelinde indirim yapılması temel ilkelere, amaca, sürecin doğasına tamamen uygun" diye konuştu.



TÜKETİCİNİN CEBİNE YANSIYACAK

* Nükleer yatırımlara 10 yıl prim ve vergi desteği sağlanacak.

* Nükleere teşvikle alış fiyatında indirim yapılacak.

* Çatıda elektrik üretimi faturaları düşürecek.

* Enerji yatırımında kredi faizinin 5 puanı devletten karşılanacak.

* 10 bin lira maliyetle 30 yıl elektrik üretilebilecek.

SABAH