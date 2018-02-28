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İlk defa gibi ileri teknoloji gerektiren stratejik bir alanda mühendislik ihracatı yapan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (), 'daki iş payını artırıyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu 2. Denizaltı Kontrat İmza Töreni, Pakistan nda gerçekleştirildi. Törene, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Pakistan Deniz Kuvvetleri temsilcileri katıldı.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 09:45
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Adem Adem

Çok güzel daima üretim daima ARGE.

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 16:49
misafir. misafir.

müslüman ülkeleri kurtarmak istiyorsak önce bizim emperyalizmden kurtulmamız lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 10:58
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