

İlk defa denizaltı gibi ileri teknoloji gerektiren stratejik bir alanda mühendislik ihracatı yapan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Pakistan'daki iş payını artırıyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu 2. Denizaltı Kontrat İmza Töreni, Pakistan Savunma Bakanlığında gerçekleştirildi. Törene, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Pakistan Deniz Kuvvetleri temsilcileri katıldı.