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İcra ve İflas Kanun Tasarısı Genel Kurulda

İcra ve İflas Kanun Tasarısı Genel Kurulda

İflasın ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle kaldırılıyor. Borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemelen bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek.

TBMM Genel Kurulunda, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın birinci bölümünü oluşturan 23 maddesi kabul edildi.

  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 09:32
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