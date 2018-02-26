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THY'den flaş açıklama! O yolculardan 20 TL alınacak

THY'den yapılan açıklamada "Ruhsatlı ateşli silah, tüfek ve/veya mühimmatların taşınması hizmeti karşılığında (muaf listesinde yer almayan) yolcularımızdan 1 Mart 2018 tarihinden itibaren 20 TL ücret talep edilecektir" denildi.

THYden flaş açıklama! O yolculardan...

THY'den yapılan açıklamada "Ruhsatlı ateşli silah, tüfek ve/veya mühimmatların taşınması hizmeti karşılığında (muaf listesinde yer almayan) yolcularımızdan 1 Mart 2018 tarihinden itibaren 20 TL ücret talep edilecektir" denildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklama şöyle;

"Yurtiçi seferlerimizde seyahat edecek yolcularımızın beraberlerinde taşıyacakları ruhsatlı ateşli silah, tüfek ve/veya mühimmatların Türk Hava Yolları ve AnadoluJet uçuşlarında taşınmasına ilişkin alacakları hizmet karşılığında (muaf listesinde yer almayan) yolcularımızdan 1 Mart 2018 tarihinden itibaren 20 TL ücret talep edilecektir.

Bu kapsamda;
• Silahları ile birlikte seyahat edecek yolcularımızın ilk aşamada havalimanındaki silah teslim noktasına uğrayarak silahlarını görevli memura teslim etmeleri gerekmektedir.

• Yolcumuz, silah teslimi sonrasında görevli personel tarafından kendisine verilecek teslim kartı veya silah teslim tutanağının bir nüshası ile check-in işlemlerini de gerçekleştirecekleri kontuara gitmelidir.

• Kontuarda görevli personel, yolcumuzun bilgilerini inceleyerek (yolcumuz taşıma ücretinden muaf değilse) ödemeyi kredi kartı ya da nakit ödeme yöntemleri ile kabul eder*.

• Yolcumuz, ödeme ve check-in işlemlerinin ardından bagaj etiketi ile birlikte silah teslim noktasına giderek seyahat öncesi işlemlerini tamamlamalıdır.

*Yolcularımız diledikleri takdirde ödemeyi satış ofislerimizde de gerçekleştirebilirler. Ödemeyi satış ofislerimizde gerçekleştirecek yolcularımızın check-in işlemleri için kontuara gitmeleri gerekmektedir.

Muaf listesindeki yolcularımız;
Geçerli kimlik belgeleri ve silah ruhsatlarını uçuş kayıt işlemi sırasında check-in kontuarında ibraz etmek şartıyla,

• Üst düzey devlet görevlileri listesinde yer alan VIP yolcular.

• Vip yolcularla seyahat eden 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri uyarınca yetkilendirilmiş veya bu görevle kamu çalışanı olarak kadrolu çalışan korumalar.

• Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı sahipleri (Yeşil Renk).

• Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı sahipleri (Mavi Renk)

• Kimlik ibraz eden Emniyet ve TSK mensupları

Diğer hususlar;
• Silahıyla yurt içinde aktarmalı seyahat edecek yolcularımız için; aktarma süresi 24 saatten uzun olmaması ve/veya aktarma noktasında silahını teslim almaması koşuluyla; tek bir ücret tahsil edilecektir.

• Her bir silah için (mühimmat dahil) ayrı ücret tahsil edilecektir.

• Silah ücreti; biletten bağımsız olarak silahın teslim edildiği her çıkış noktasında tahsil edilecektir.

• Sefer iptali ve benzeri uçuş aksaklıkları gibi durumlar dışında yolcuya ücret iadesi yapılmayacaktır."

  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 18:09
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