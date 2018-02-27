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Ekonomi gazetecileri Kartepe’de buluştu

Ekonomi gazetecileri Kartepe’de buluştu
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin () birlikte düzenlediği 13. , 23-25 Şubat'ta Kocaeli Kartepe'de gerçekleştirildi. Turkcell, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve The Green Park Hotels'in destek verdiği Kartepe Ekonomi Zirvesi'ne , , başta olmak üzere 15 şehirden 200 ekonomi gazetecisi katıldı. EGD'nin temsilcilik açtığı 15 ilin temsilcisinin de hazır bulunduğu zirvede, mesleki konular masaya yatırıldı. Zirve kapsamında konuşan TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, 1990'da 97 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretiminin 2016'da 958 bin tona, 2017'de ise 1 milyon 49 bin 361 tona yükseldiğini söyledi. Yılmaz, geçen yıl ihracatın 136 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
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