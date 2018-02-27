Ekonomi gazetecileri Kartepe’de buluştu

Ekonomi GazetecileriDerneği (EGD) ile TürkiyeOdalar Borsalar Birliği'nin(TOBB) birlikte düzenlediği 13.Kartepe Ekonomi Zirvesi, 23-25Şubat'ta Kocaeli Kartepe'degerçekleştirildi.Turkcell, TürkiyeTohumcular Birliği(TÜRKTOB) ve The GreenPark Hotels'in destek verdiğiKartepe Ekonomi Zirvesi'neİstanbul, Ankara, İzmir baştaolmak üzere 15 şehirden 200ekonomi gazetecisi katıldı.EGD'nin temsilcilik açtığı15 ilin temsilcisinin de hazırbulunduğu zirvede, meslekikonular masaya yatırıldı.Zirve kapsamında konuşanTÜRKTOB Başkanı KamilYılmaz, 1990'da 97 bin ton olansertifikalı tohumluk üretiminin2016'da 958 bin tona, 2017'deise 1 milyon 49 bin 361 tonayükseldiğini söyledi. Yılmaz,geçen yıl ihracatın 136 milyondolara ulaştığını bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.