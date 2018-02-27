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Çocuk işçiliği bitecek

’ın çağrısının ardından 10 bakanlık ‘Çocuk İşçiliğiyle Eylem Planı’ hazırladı. Yüzde 5’lerde olan çocuk işçiliği oranını sıfırlamak için önemli adımlar atılacak: Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimi kurulacak, çalışan çocukları tespit etmek için ev ziyaretleri yapılacak

Çocuk işçiliği bitecek
Cumhurbaşkanı 'ın eşi 'ın, "Çocuğun yeri sokak veya tarla değil, okuldur" şeklindeki mesajıyla birlikte çocuk işçiliği ile topyekun mücadele başlatıldı. Hükümet, yüzde 5'lerde olan çocuk işçiliği oranını sıfırlamak için önemli kararlar aldı. Uygulanacak projeler şöyle:
Okul yöneticileri çalışan çocukların ailelerine ulaşıp ev ziyaretleri yapacak. Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimi kurulacak. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okula devamını sağlamak üzere prefabrik okullar yaygınlaştırılması noktasında görüş birliğine varıldı. Proje kapsamında okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar da başlatılacak.
Eylem planında, mevsimlik tarım göçü verilen illerde istihdam olanaklarının artırılması, çocuk işçiliğiyle mücadelenin yüksek lisans ve doktora programlarında tez konusu olarak alınmasının teşvik edilmesi ve hem çalışan hem de okuyan çocukların mülki amirlere bildirilerek eğitime kazandırılması gibi önemli hususlar da yer aldı.

10 BAKANLIĞIN İMZASI VAR
Planı hazırlayan bakanlıklar şöyle: "Çalışma ve Bakanlığı, , , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, , Gençlik ve , Kültür ve Turizm Bakanlığı, ."

Burak Erdem ÇELİK

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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hercai hercai

Cok guzel bir haber. 0 cocuk isci kalana kadar devam etmeli.

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evet0
hayır1
cevapla 27.02.2018 04:49
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