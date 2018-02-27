Çocuk işçiliği bitecek
Emine Erdoğan’ın çağrısının ardından 10 bakanlık ‘Çocuk İşçiliğiyle Eylem Planı’ hazırladı. Yüzde 5’lerde olan çocuk işçiliği oranını sıfırlamak için önemli adımlar atılacak: Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimi kurulacak, çalışan çocukları tespit etmek için ev ziyaretleri yapılacak
Okul yöneticileri çalışan çocukların ailelerine ulaşıp ev ziyaretleri yapacak. Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimi kurulacak. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okula devamını sağlamak üzere prefabrik okullar yaygınlaştırılması noktasında görüş birliğine varıldı. Proje kapsamında okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar da başlatılacak.
Eylem planında, mevsimlik tarım göçü verilen illerde istihdam olanaklarının artırılması, çocuk işçiliğiyle mücadelenin yüksek lisans ve doktora programlarında tez konusu olarak alınmasının teşvik edilmesi ve hem çalışan hem de okuyan çocukların mülki amirlere bildirilerek eğitime kazandırılması gibi önemli hususlar da yer aldı.
10 BAKANLIĞIN İMZASI VAR
Planı hazırlayan bakanlıklar şöyle: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı."
Burak Erdem ÇELİK
Etiketler: Emine Erdoğan , Milli Eğitim Bakanlığı , sosyal güvenlik , Adalet Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı , Spor Bakanlığı , Kalkınma Bakanlığı , Recep Tayyip Erdoğan , Çocuk işçiler
- 27 Şubat 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
Cok guzel bir haber. 0 cocuk isci kalana kadar devam etmeli.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.