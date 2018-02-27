Asgari ücretliye iyi haber

Yargıtay, milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, Bursa'da ikamet eden vasıflı bir kıdemli işçinin, asgari ücretleçalışmasının hayatın olağanakışına ters olduğuna hükmetti. Bursa'daki bir fabrikada 7 yıl pres operatörü olarak çalışan işçi, işveren tarafından tazminatsız kovuldu. İşçi; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarının ödenmesi için Bursa 3. İş Mahkemesi'nde dava açtı. İşveren ise işçinin iddialarına cevap vermeyerek duruşmalara katılmadı. Mahkeme, davayı kabul etti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyasını inceleyen Yargıtay9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "Davacının asgari ücretle çalıştığı kabul edilmiş ise de, vasıflı işçi durumunda olan bir işçinin bu ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırı" denildi.
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