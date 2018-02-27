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liye iyi haber

Asgari ücretliye iyi haber
Yargıtay, milyonlarca li çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, Bursa'da ikamet eden vasıflı bir kıdemli işçinin, asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti. Bursa'daki bir fabrikada 7 yıl pres operatörü olarak çalışan işçi, işveren tarafından tazminatsız kovuldu. İşçi; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarının ödenmesi için Bursa 3. İş Mahkemesi'nde dava açtı. İşveren ise işçinin iddialarına cevap vermeyerek duruşmalara katılmadı. Mahkeme, davayı kabul etti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyasını inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "Davacının asgari ücretle çalıştığı kabul edilmiş ise de, vasıflı işçi durumunda olan bir işçinin bu ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırı" denildi.
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