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sayısı 130 bine yükseldi

Çırak sayısı 130 bine yükseldi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın yanında çalıştırdığı , kalfa ve ustanın ücretinin, sigorta maliyeti de dahil olmak üzere 1 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanması sonucu çırak sayısında artış yaşandı. Bir sizden, bir bizden uygulaması ile istihdam artacak" dedi. Palandöken, "Ülke genelinde çırak sayısı yüzde 73.33 artış ile 75 binden 130 bine çıktı" açıklamasını yaptı.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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