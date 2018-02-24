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Yüzde 100 milli `Zigana`nın seri üretimine geçiliyor



Trabzon Silah Sanayi A.Ş. tarafından, 5.56 ve 7.62 milimetre kalibrelik, dakikada 837 mermi atabilme özelliğine sahip, tamamı yerli piyade tüfeği üretildi. Prototipleri, performans ve mukavemet atış testlerinden başarıyla geçen tüfeğin seri üretimi yapılacak. `Zigana` adlı tüfek için 6 ülke ile ön görüşmelere başlandı.

  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 20:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ali

Güzel daima üretim daima ARGE yapalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.02.2018 20:30
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