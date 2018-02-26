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Bağlıkaya ’ın başkanı

Bağlıkaya TÜRSAB’ın başkanı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin () başkanlık seçimini kazandı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan seçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve Çetin Gürcün başkanlık için yarıştı. Birliğe kayıtlı 3 bin 613 acente sahibinin oy kullandığı seçimde, Firuz Bağlıkaya 2 bin 200, Çetin Gürcün bin 57, Emin Çakmak 356 oy aldı. TÜRSAB'ın yeni başkanı, Firuz Bağlıkaya oldu.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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