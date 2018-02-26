Bağlıkaya TÜRSAB’ın başkanı

Türkiye SeyahatAcentaları Birliği'nin(TÜRSAB) başkanlıkseçimini Firuz Bağlıkayakazandı. İstanbul LütfiKırdar Kongre ve SergiSarayı'nda yapılanseçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve ÇetinGürcün başkanlık için yarıştı. Birliğe kayıtlı 3 bin613 acente sahibinin oy kullandığı seçimde, FiruzBağlıkaya 2 bin 200, Çetin Gürcün bin 57, EminÇakmak 356 oy aldı. TÜRSAB'ın yeni başkanı,Firuz Bağlıkaya oldu.
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