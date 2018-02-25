Vergi borcuna 60 ay taksit

Bakanlar Kurulu'nun, "VergiyeUyumlu Mükelleflerin BorçlarınınTecili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'deyayımlandı. Buna göre, vergiye uyumlu veçok zor durumda olan mükelleflerin borçlarıbulundukları şartlara göre 60 aya kadartaksitlendirilebilecek. Taksitlendirilenborçların gecikme zammı Yurt İçi ÜreticiFiyat Endeksi aylık değişim oranları esasalınarak hesaplanacak.
BakanlarKurulu'nun söz konusu kararı,1 Ocak 2018'den itibarenvadesi gelen alacaklara uygulanmak üzereyürürlüğe girdi. "Genel Yönetim MuhasebeYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik"e ilişkin Bakanlar Kurulununkararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunagöre, kamu idarelerinin mali tablolarının,bu idarelerin kontrol ettikleri kurum yada kuruluşların mali bilgileriyle konsolideedilerek hazırlanması, arsa ve binaların ayrıayrı muhasebeleştirilmesi, maddi ve maddiolmayan varlıklara değer düşüklüğü karşılığıayrılabilmesi sağlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.