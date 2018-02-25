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na 60 ay taksit

Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin ları, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Vergi borcuna 60 ay taksit
Bakanlar Kurulu'nun, "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin ları bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Taksitlendirilen borçların gecikme zammı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.

Bakanlar Kurulu'nun söz konusu kararı, 1 Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. "Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin Bakanlar Kurulunun kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu idarelerinin mali tablolarının, bu idarelerin kontrol ettikleri kurum ya da kuruluşların mali bilgileriyle konsolide edilerek hazırlanması, arsa ve binaların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi, maddi ve maddi olmayan varlıklara değer düşüklüğü karşılığı ayrılabilmesi sağlandı.
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