Oyuncak zehir saçıyor

Avrupa Kimyasal Ajansı, 27 ülkede incelediği oyuncakların yüzde 20'sinde yasaklanmış oranın çok üstünde flatat ya da oftalat adı verilen kimyasal maddelere rastlandığını açıkladı. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, aileleri özellikle plastikten yapılan oyuncaklara karşı uyardı. Plastik oyuncaklarda kullanılan bazı kimyasalların çocukları zehirlediğine dikkat çeken Hancı, "Çocuklara oyuncak seçerken mümkün olduğunca doğal malzeme ve ahşap tercih edilmeli. Ambalajın üzerinde CE işareti yoksa o oyuncağı kesinlikle almayın. Kimyasallarla üretilmiş plastik oyuncaklar çocuklarda dikkat bozukluğu, erken ergenlik ve hatta kısırlığa kadar giden bazı yan etkilere sebep olabilir" uyarısında bulundu.



OYUN HAMURU TEHLİKELİ



Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Lale Karabıyık ise, bazı bebek ve çocuk ürünlerinde flatat, azo, alerjik ve kansorejen boya kullanıldığına dikkat çekti. Kanserojen maddelerin ağızdan, nefes yoluyla veya deriden emilim yoluyla bebek vücuduna girebileceğini kaydeden Karabıyık, "Ayrıca bu ürünlerde kesinlikle nikel, çıt çıt, fermuar veya başka nikel aksesuar kullanılmamalı" dedi. Karabıyık, oyun hamurlarınında tehlikeli olduğunu belirtti.

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Kumaştan yapılan oyuncaklarda yanmaz maddeden üretilmiş olanlar,

Kurşunsuz boya kullanılanlar,

Boya ve pastel kalemlerde ambalajında 'toksik madde içermez' ibaresi olanlar,

Doldurma hayvan benzeri ve pelüş oyuncaklarda yıkanabilir olanlar.



Zafer ŞAHİN