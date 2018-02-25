Hamileye tazminat

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, dördüz bebek bekleyen ve sağlık riski nedeniyle rapor alarak işe gelmediği için işten çıkarılan kadın çalışanın ayrımcılığa tabi tutulduğuna, işverenin üst sınırdan tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
İstanbul'da bir şirkette çalışan kadın, hamileliğini iş yerine bildirdi ve rapor aldı. Bu süreçte bebeklerinden birini kaybeden ve işten çıkarılan kadın çalışan, hamileliğini bildirmesinin ardından işverence dışlandığı, yetkisindeki işlerin başkalarına verildiği, tedavi sürecinde problem çıkarıldığı gerekçeleriyle davacı oldu.
İstanbul Anadolu 13. İşMahkemesi, davacının raporlu olduğu dönemde iş akdinin feshedilmesi nedeniyle işverenin çalışanlarına eşit davranma borcuna aykırı hareket ettiğine, gebeliği nedeniyle iş akdi feshedilen davacı kadının ihbar ve kıdem tazminatının yanında eşit işlem borcuna aykırılıktazminatına da hak kazandığına, bu tazminatın üst sınırdan ödenmesine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. HukukDairesi de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı.
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