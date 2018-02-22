Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7990 seviyesinde dengelendi.

Dün güne düşüşle başlayan ve 3,7743'e kadar gerileyen dolar/TL, akşam saatlerinde açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrası 3,80'in üzerini test etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3,7907'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,7990 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 artışla 4,6637, sterlin/TL yatay bir seyirle 5,2805'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 1,2266, dolar endeksi ise yüzde 0,14 artışla 90,2 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarının "şahin" olarak nitelendirildiğini, Fed yetkililerinin 2018'de yapılacak faiz artışları konusunda görüş birliğinde olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Almanya'da Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8250'nin önemli direnç, 3,7550 ve 3,7350'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.