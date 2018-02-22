Altın fiyatları güne nasıl başladı? (22 Şubat 2018 Altın fiyatları)

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 161,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 161,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.082 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.323 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları sonrasında küresel piyasalarda dolara olan talebin arttığını, buna bağlı olarak da ons altının değer kaybettiğini söyledi.

Memiş, tutanakların ardından ons altın fiyatlarında agresif hareketlerin yaşanmadığını belirterek, tutanaklardan Fed üyelerinin büyüme, enflasyon ve faiz artırım konularında fikir birliğinde olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Tutanaklar sonrasında ABD'de 2 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,2842 ile Eylül 2008'den, 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 2,9574 ile 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktığını ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altının fiyatında 1.320 doların destek, 1.332 doların ise direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Altının gram fiyatında yaşanan düşüşlerin ise dolar kurunun toparlanmasıyla sınırlı kaldığını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 161 liranın destek, 162,50 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.