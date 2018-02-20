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ne kadar? ( 2018 altın fiyatları)

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Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, yurt içinde yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 162,7 liradan tamamladı.

KAPALIÇAŞI'DA ALTIN NE KADAR?
, bugüne ons fiyatına paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.340 dolardan işlem görüyor.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 10:05
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