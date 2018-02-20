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ve ne kadar? ( 2018 Döviz kurları)

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 16 Şubat Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 20 Şubat 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 3,7630 liradan, avro 4,6620 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7610 liradan alınan dolar, 3,7630 liradan satılıyor. 4,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6510 lira olmuştu.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 10:07
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