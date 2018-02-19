Primi düzenli öde 9.132 TL kazançlı çık

HÜKÜMET, borçlulara ödeme kolaylıkları sunarken, primini düzenli ödeyenlere ise 5 puanlık indirim avantajı sağlıyor. 1 Ocak'ta, asgari ücretteki artışla primler de yükseldi. Ancak primlerini düzenli ödeyen Bağ-Kur'lular ve tarım Bağ-Kur'lular 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam ediyor. En düşük Bağ-Kur primi aylık 700,18lira seviyesinde bulunuyor. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 598,70 lira. Yani borcuna sadık Bağ-Kur'lular aylık en az 101,48 lira avantaj sağlıyor. Yıllık avantaj ise en az bin 217 lira 76kuruşu buluyor. Ödemelerini tavandan yapanlar ise indirim kapsamındaysa aylık 5 bin251 lira yerine 4 bin 490lira veriyor. Burada da aylık kazanç 761, yıllık avantaj 9 bin 132 lirayı buluyor. Tarım Bağ-Kur primlerinde de 5 puanlık indirim sayesinde aylık en az 84,56, en çok 634,22 lira avantaj sağlanıyor. Yıllık avantaj da alt tutardan ödemede bin 14lirayı, tavandan ödemede 7 bin 610lirayı buluyor
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