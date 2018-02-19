;
Yol Durumu
  1. Başarılı öğrenciye ayda 2 bin TL burs
  2. Lüks şov

i düzenli öde 9.132 TL kazançlı çık

Primi düzenli öde 9.132 TL kazançlı çık
HÜKÜMET, borçlulara kolaylıkları sunarken, ini düzenli ödeyenlere ise 5 puanlık indirim avantajı sağlıyor. 1 Ocak'ta, asgari ücretteki artışla primler de yükseldi. Ancak primlerini düzenli ödeyen Bağ-Kur'lular ve Bağ-Kur'lular 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam ediyor. En düşük Bağ-Kur primi aylık 700,18 lira seviyesinde bulunuyor. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 598,70 lira. Yani borcuna sadık Bağ-Kur'lular aylık en az 101,48 lira avantaj sağlıyor. avantaj ise en az bin 217 lira 76 kuruşu buluyor. Ödemelerini tavandan yapanlar ise indirim kapsamındaysa aylık 5 bin 251 lira yerine 4 bin 490 lira veriyor. Burada da aylık kazanç 761, yıllık avantaj 9 bin 132 lirayı buluyor. Tarım Bağ-Kur primlerinde de 5 puanlık indirim sayesinde aylık en az 84,56, en çok 634,22 lira avantaj sağlanıyor. Yıllık avantaj da alt tutardan ödemede bin 14 lirayı, tavandan ödemede 7 bin 610 lirayı buluyor

Etiketler: , , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar