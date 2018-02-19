İstanbul serbest piyasada dolar 3,7520 liradan, avro 4,6570 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7500 liradan alınan dolar, 3,7520 liradan satılıyor. 4,6550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6570 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6660 lira olmuştu.
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