Altın bu güne yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 19 Şubat Pazartesi günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

162,50 liradan alınırken, 162,56 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 260,01 liradan alınırken 266,51 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,03'den alınırken 533,03 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1076,94 liradan alınıp 1093,22 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,32 liradan alınırken 1072,58 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.