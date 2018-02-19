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ticaretinin merkezi

Gaz ticaretinin merkezi Türkiye

doğalda da oluyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın 1 Nisan 2018'de devreye alınacağını açıkladığı yeni doğalgaz piyasasıyla 10 önemli adım hayata geçirilecek. Buna göre Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerin doğalgazı bu piyasada fiyatlanacak. Doğalgaz ticareti yapmak isteyenler elektronik platform üzerinden alış-satış teklifi verecek. Eşleşen teklifler BOTAŞ elektronik bülten tablosuyla sisteme girecek. Bu sistem doğalgaz-elektrik piyasası arasındaki dengesizliğe son verecek. Piyasa dışında tedarik edilen dengeleme gazı da platformda fiyatlanacak. endeksli kontratlar yerine satıcı-alıcıyı risklerden koruyan fiyatlar baz alınacak. Tedarik-talepte bağımlılık son bulacak. Ticarete konu doğalgaz miktarı artacak. Ortaya çıkacak dengesizlikler konusunda uzlaşma işlemini EPİAŞ yürütecek.

ENERJİDE HAMLE YILI
AK Parti ekonomi yönetiminin hazırladığı rapora göre enerji faturası aşağı çekilecek, tüketim miktarı artırılacak, dışa bağımlılık azalacak, yerli imalat artacak. Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısı üst düzeye çıkarılacak. Enerji yatırımları büyümeye ivme katacak.

■ Hazal ATEŞ

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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