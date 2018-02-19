Başarılı öğrenciye ayda 2 bin TL burs

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı FarukÖzlü, 2017'de 14 bin 604 öğrenciye TÜBİTAK Bilimİnsanı Destek Programı kapsamında burs verildiğinisöyledi. Fen ve sosyal bilimlere ilginin artırılması için'2025 Yurt İçi Lisans Burs Programı'yla destek sağlandığınıbelirten Özlü, Uluslararası Bilim Olimpiyatları/Proje Yarışması'nda derece alıp temel fen bilimlerindeeğitim görenlere veya üniversite sınavında ilk5 binde olup fen ve sosyal bilimlerde eğitim alanlaraaylık 2 bin lira burs verildiğini bildirdi. Özlü, üniversitesınavında 5-10 bin sıralamasında olanlara da bin 500lira verildiğini kaydetti.
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