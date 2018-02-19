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Başarılı öğrenciye ayda 2 bin TL burs

Başarılı öğrenciye ayda 2 bin TL burs
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017'de 14 bin 604 öğrenciye Bilim İnsanı Destek Programı kapsamında burs verildiğini söyledi. Fen ve sosyal bilimlere ilginin artırılması için '2025 Yurt İçi Lisans Burs Programı'yla destek sağlandığını belirten Özlü, Uluslararası Bilim Olimpiyatları/ Proje Yarışması'nda derece alıp temel fen bilimlerinde eğitim görenlere veya üniversite sınavında ilk 5 binde olup fen ve sosyal bilimlerde eğitim alanlara aylık 2 bin lira burs verildiğini bildirdi. Özlü, üniversite sınavında 5-10 bin sıralamasında olanlara da bin 500 lira verildiğini kaydetti.

■ Evrin GÜVENDİK
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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