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Yıl sonu tahmini 4.09 TL

Yıl sonu dolar tahmini 4.09 TL
Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.55 iken, bu anket döneminde yüzde 9.52'ye geriledi. Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (/ TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.1156 lira iken, bu anket döneminde 4.0970 lira oldu. GSYH 2018 ve 2019 yılları büyüme beklentisi, sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 4.5 olarak kayıtlara geçti.
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