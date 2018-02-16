Yıl sonu dolar tahmini 4.09 TL

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde9.55 iken, bu anket döneminde yüzde9.52'ye geriledi. Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/ TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.1156 lira iken, bu anket döneminde 4.0970 liraoldu. GSYH 2018 ve 2019 yılları büyüme beklentisi, sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 4.5 olarak kayıtlara geçti.
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