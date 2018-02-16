Öğrencilere e-Devlet hizmeti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca (KYK), gençlere daha kolay ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yurt, burs vekredi ile ilgili başvuru, onay ve iptal işlemleri e-Devlet'e taşındı. Açıklamaya göre, başvuru döneminde yurt, burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Yıl içerisinde de burs/kredi nakil, iptal ve erteleme işlemleri dilekçe gerekmeksizin online yapılıyor. Öğrencilerin mevcut burs/kredi bilgilerinin görüntülenebildiği e-Devlet'te, burs/kredi almaktan vazgeçmek isteyen öğrenciler iptal başvurusunda da bulunabiliyor.
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