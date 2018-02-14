Akdeniz mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Akdeniz’deki oldu bittilerle tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Albayrak, “KKTC’nin yok sayılmasına izin vermeyiz” dedi
Bakanlık olarak çok büyük ve güzel işler yapıyoruz. Allah'a hamd ediyorum ama daha yolun başındayız. Büyük ve güçlü Türkiye diyorsak, çıta o kadar yukardaysa daha yeni başladık. Daha çok çalışmalıyız.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri büyük ses getirdi. Madencilik alanında da önemli adımlar atıldı.
Yeni gelen gemimizle (ilk sondaj gemisi) 2017'den daha önemli bir 2018 bizi bekliyor. 2018, TPAO'dan gelecek güzel haberlerle hakikaten çok daha iyi bir yıl olacak. Geçen yıl, bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek sondaj kapasitesinin 3 katına çıktık, 1 milyondu. Hedef bu sene 2 milyon. Sonraki sene 3 milyon. Ne kadar ararsak o kadar buluruz.
Tarihi günlerden geçiyoruz. Bütün bu çerçevede Akdeniz siyasetinde, enerji politikalarında daha etkin bir Türkiye var.
HAKKINI YEDİRMEYİZ
Daha etkin bir süreç yürütüyoruz. Birileri son günlerde oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok! Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkını kimseye yedirmeyiz, burası çok net. Yedirmeyeceğiz de.
Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Tüm bu çerçevede şimdiye kadar hep sağduyuyla yaklaştık, sakin duruş ortaya koyduk. Ancak Türkiye tüm bu haklarını sonuna kadar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanacaktır ve daha etkin bir siyaset ortaya koyacaktır.
Özellikle enerji alanında ülkemizde ve bölgemizde daha etkin bir enerji diplomasisi ve siyaseti ortaya koyacaktır.
CANIMIZI VERİRİZ
Türkiye'nin Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bakan Albayrak, "Şu anda Mehmetçiklerimiz gözünü kırpmadan büyük bir mücadele veriyor. Birileri de ülkeyi bölme operasyonu yapıyor. Gerekirse 81 milyon canımızı veririz ama bugün bu operasyonda gözünü kırpmadan Mehmetçiklerimiz mücadele veriyorsa sizler de işinizi daha çok çalışarak en iyi şekilde, dünya standartlarında yapın. İşlerimizi hepsinden daha iyi yaparak bu başarıyı ortaya koyalım. Bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.
Etiketler: Akdeniz , KKTC , enerji , Türkiye , Berat Albayrak
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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