Yaşı dolana toplu para

Her çalışanın hayali emekli olmak. Prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlayanlar, emekli maşına kavuşuyor. Yaşı dolmasına rağmen primlerini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplupara imkanı var. Bu ödemeye, 'yaşlılık toptan ödemesi' deniliyor. Primleri eksik olanlar ve bunu tamamlama imkanı olmayanlar, paralarını geri alabiliyor. Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Prim paraları Sosyal GüvenlikKurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurarak talep ediliyor. Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'luların (4B) ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tümprimleri geri veriliyor.
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