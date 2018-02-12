Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar" ile "Müflis TYT Bank AŞ zaman aşımına uğrayan hesaplar"a ilişkin duyuru yayımladı.

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi olacak.