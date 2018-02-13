Tesla’nın son durağı Türkiye

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla Motors'un yeni durağı Türkiye olacak. Bu yıl İstanbul'da önce servis kuracak olan şirket, daha sonra showroom açacak. Tesla'nın Avrupa merkezi Hollanda'nın (Tesla Motors Netherlands B.V.), İstanbul'un Anadolu yakasında servis alanı aradığı, şirketin servis hizmetini 6 ay içerisinde vermesinin beklendiği duyuruldu. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak birkaç araç sergileneceği ifade edilirken, showroom'un da 2019'da faaliyete geçeceği kaydedildi. Tesla'nın Model S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye'ye giriş yapmayı planladığı öğrenildi. Hızlı şarj istasyonları için GersanElektrik Ticaretve Sanayi ile yapılan anlaşmanın, Tesla'nın Türkiye'ye gelişinin ilk sinyalinin olduğu belirtilirken, Türkiye'de şu anda 150'den fazlaTesla'nın bulunduğu kaydedildi. Servisin bulunmamasından dolayı, olası bir kazada araçlar tamir için Avrupa'ya gönderiliyordu. Açılacak servis ile bu sorun ortadan kalkacak.
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