Pompada çifte indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim gündemde. Yarın motorinde 17 kuruşa, benzinde12 kuruşa kadar indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası ve enerji sektörü uzmanları, bir süredir yukarı doğru bir trend izleyen akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir sürecin gündemde olduğunu söyledi. Uzmanlar, bu nedenle motorinde yarından geçerli 12-17 kuruş arası indirimin büyük ölçüde kesinleştiğini söyledi.
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