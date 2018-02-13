Beyannameler için süre uzadı

Geçen yılın 4. geçici vergi dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerininverilme süresi uzatıldı. Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 14 Şubat sonuna kadar verilmesi gereken 2017 yılı 4. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri 19 ŞubatPazartesi sonuna kadar uzatıldı.
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