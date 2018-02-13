;
Yol Durumu
  1. Borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'luya yeni fırsat
  2. Çifte indirim

ler için süre uzadı

Beyannameler için süre uzadı
Geçen yılın 4. geçici vergi dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 14 Şubat sonuna kadar verilmesi gereken 2017 yılı 4. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi lerinin süreleri 19 Şubat Pazartesi sonuna kadar uzatıldı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar