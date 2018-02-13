Anneye 5 bin 631 TL
Çocuğu olan kadınlar, doğum izni sonrası yarım gün çalışma imkanına sahip. Bu hakkı kullanan anneye; işveren maaşının yarısını, devlet de ayda 938,65 lira ödüyor. Anneye, 180 günde devlet 5 bin 631 lira veriyor
İŞSİZLİK FONU ÖDÜYOR
Yarım gün çalışan kadın işçilerin, çalıştıkları süreye tekabül eden prim ve ücretlerini işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonu ödüyor. Yani yarım gün çalışan anne işverenden maaşının yarısını alıyor. Çalışmadığı süre için ise devlet ödeme yapıyor. Yasaya göre, İşsizlik Fonu'nun ödeyeceği tutar, asgari ücretin brüt tutarının (AGİ'siz) günlük miktarından belirleniyor. 1 ay boyu yarı zamanlı çalışan kişiye İşsizlik Fonu'nun ödeyeceği tutar 938 lira 65 kuruş oluyor. Annenin maaşı ne kadar olursa olsun, devletin çalışılmayan zaman için ödeyeceği tutar bunu aşamıyor. Devlet, 60 gün (2 ay) yarı zamanlı çalışan anneye toplam bin 877 lira 30 kuruş, 120 gün (4 ay) yarı zamanlı çalışan anneye 3 bin 754 lira 60 kuruş, 180 gün (6 ay) yarı zamanlı çalışan anneye de 5 bin 631 lira 90 kuruş ödüyor. Anne, bu sürede işyerinden de maaşının yarısını alıyor.
Etiketler: anne , çalışan anne
- 13 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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