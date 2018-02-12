;
Yol Durumu
  1. Yaşı dolana toplu para
  2. Yaşı dolana toplu para

Yerli ALO için geri sayım

Yerli ALO için geri sayım
Türkiye'nin ilk yerli ve milli ULAK'ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 farklı noktadaki saha testleri, operatörlerin de katılımıyla başarıyla tamamlandı. Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek 'ın, 'nin en ücra köşesine bile 4.5G hizmeti sağlayacak şekilde canlı şebekede kullanılması hedefleniyor. Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda, ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından geliştirilen ULAK ile Türkiye, tasarımı tamamen yerli baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri haline geldi. Sistemin en geç Mart'ın ilk yarısında, 3 operatörle eş zamanlı kullanılması hedefleniyor.
Etiketler: , , , ,
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar