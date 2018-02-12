Yerli ALO için geri sayım

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonuULAK'ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 farklı noktadaki saha testleri, operatörlerin de katılımıyla başarıyla tamamlandı. Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK'ın, Türkiye'nin en ücra köşesine bile 4.5G hizmeti sağlayacak şekilde canlı şebekede kullanılması hedefleniyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından geliştirilen ULAK ile Türkiye, tasarımı tamamen yerli baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri haline geldi. Sistemin en geç Mart'ın ilk yarısında, 3 operatörle eş zamanlı kullanılması hedefleniyor.
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