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uyarısı: Her araç için 10 bin TL yok

ÖTV uyarısı: Her araç için 10 bin TL yok

Torba yasaya eklenerek Meclis'e gönderilen sahiplerine 10 bin TL'lik indirimi ile ilgili uyarı geldi.

80 maddelik torba kanuna eklenen geçici 1.madde ile 16 yaş ve daha büyük yaştaki araçların tescilinin silinmesi, ihraç edilmesi yada bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması şartı ile her bir araç için aynı cins araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 10 bin TL'yi aşmamak üzere araçların cinsleri ve özellikleri Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek kısmı terkin edilecek.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 13:08
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