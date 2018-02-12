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’na 19 bin işçi aranıyor

Sağlık Bakanlığı’na 19 bin işçi aranıyor
Kamuya işçi alımları İŞKUR üzerinden yapılacak. 'Kamu işçisi' statüsündeki personel alımları ve sözlü sınavla gerçekleşecek. İlk alımı Sağlık Bakanlığı yapacak. Bakanlık, bu yıl 19 bini kamu işçisi statüsünde olmak üzere toplamda 56 bin personel alımı yapacak. üzerinden ile bağlı kuruluşlara yapılacak olan işçi alımlarına yoğun başvuru olması bekleniyor. Alımların KPSS puanı ile yapılması beklenirken, her bir pozisyon için de ayrı başvuru şartı aranacak. KPSS puanına göre yapılacak alımlarda alım yapılacak ilgili pozisyonun 3 katı kadar aday KPSS puan sırasına göre seçilecek. İkinci aşamada ise sözlü sınavla söz konusu pozisyondaki işe en liyakatli adayların seçilmesi sağlanacak. Sağlık Bakanlığı, bu yıl ayrıca 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli ile 10 bin doktor alımı yapacak.


Safure CANTÜRK
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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