Sağlık Bakanlığı’na 19 bin işçi aranıyor

Kamuya işçi alımları İŞKUR üzerinden yapılacak. 'Kamu işçisi' statüsündeki personel alımları KPSS ve sözlü sınavla gerçekleşecek. İlk alımı Sağlık Bakanlığı yapacak. Bakanlık, bu yıl 19 bini kamuişçisi statüsünde olmak üzere toplamda 56 bin personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara yapılacak olan işçi alımlarına yoğun başvuru olması bekleniyor. Alımların KPSS puanı ile yapılması beklenirken, her bir pozisyon için de ayrı başvuru şartı aranacak. KPSS puanına göre yapılacak alımlarda alım yapılacak ilgili pozisyonun 3 katı kadar aday KPSS puan sırasına göre seçilecek. İkinci aşamada ise sözlü sınavla söz konusu pozisyondaki işe en liyakatli adayların seçilmesi sağlanacak. Sağlık Bakanlığı, bu yıl ayrıca 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli ile 10 bin doktor alımı yapacak.
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