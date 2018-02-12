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Hızlı ''ırım

Hızlı Yatırım
13'üncü kez düzenlenen CNR Avrasya Boat Show'un ilk gününde 2 mega yat ile birçok tekne satıldı. da, ve teknelerin satış sonrası geleneksel olarak çalınan sirenleri, fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha yüksek olacağının sinyalini verdi. 10 Şubat'ta kapılarını açan, fiyatı 3 bin 500 lira ile 5.2 milyon euro arasında değişen yatların görücüye çıktığı fuara gelen ziyaretçi sayısı da geçen yılın ilk gününe göre yüzde 30 arttı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği işbirliğinde organize edilen fuar, 18 Şubat'a kadar açık kalacak. 85 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, bin 500 marka, 3 bin 500 deniz aracını sergileyecek.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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