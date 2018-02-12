13'üncü kez düzenlenen CNR Avrasya BoatShow'un ilk gününde2 mega yat ile birçoktekne satıldı. Fuarda, yat ve teknelerin satış sonrası geleneksel olarak çalınan sirenleri, fuarın ticarihacminin geçen yıla oranladaha yüksek olacağının sinyalini verdi. 10 Şubat'ta kapılarını açan, fiyatı 3 bin500 lira ile 5.2 milyoneuro arasında değişen yatların görücüye çıktığı fuara gelen ziyaretçi sayısı da geçen yılın ilk gününegöre yüzde 30 arttı. CNRHolding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile DenizEndüstrisini ve DenizciliğiGeliştirme Derneği işbirliğinde organize edilen fuar, 18 Şubat'a kadar açık kalacak. 85 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, bin500 marka, 3 bin 500 deniz aracını sergileyecek.
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