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Evi olmayan kalmayacak!

Evi olmayan kalmayacak!
Hükümet, nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu kentlerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olmaları için adeta seferberlik ilan etti. İşte atılacak adımlar:
Konut hesabında devlet katkısı 20 bin liraya çıkıyor. Yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25 oluyor.
Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj alınacak. Ev alırken tapu harçları sıfıra kadar düşürülebilecek.
Bankalar da yeni finansman modelleriyle dar gelirlilere yönelik projelere destek verecek. Daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor.
İdaresi de sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlar için tüm imkanları sunacak. Bu yıl 70-80 bin konut üretilmesi planlıyor.


Hazal ATEŞ
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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