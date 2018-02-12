Evi olmayan kalmayacak!
Konut hesabında devlet katkısı 20 bin liraya çıkıyor. Yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25 oluyor.
Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj alınacak. Ev alırken tapu harçları sıfıra kadar düşürülebilecek.
Bankalar da yeni finansman modelleriyle dar gelirlilere yönelik projelere destek verecek. Daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor.
Toplu Konut İdaresi de sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlar için tüm imkanları sunacak. Bu yıl 70-80 bin konut üretilmesi planlıyor.
Hazal ATEŞ
Etiketler: Toplu konut , bakan kurulu
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.