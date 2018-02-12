Anneye 6 destek
Çalışan annelere devlet de maddi destek sağlıyor. Süt parasından iş göremezlik ödeneğine, doğum yardımından yarım günlük maaşa kadar 6 destek var...
DOĞUM YARDIMI 300-600 TL
Tüm annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor.
149 TL SÜT PARASI
Doğum yapanlara 149 lira süt parası veriliyor. Bu parayı almak için kadının ya da eşinin çalışıyor olması yeterli.
MAAŞ DEVLETTEN
Anneler, doğum izninde çalışmadıkları sürenin parasını devletten alıyor. En düşük ödeme, bu yıl 5 bin 50 lira. Maaşa göre tutar değişiyor.
YARIM GÜN ÇALIŞANA 938 TL
İşçi anneler, ilk doğumdan sonra 60, ikinci doğumdan sonra 120, 3 ve üzerindeki doğumlardan sonra 180 gün yarım gün çalışabiliyor. Çalışılan sürenin prim ve ücretini işveren, çalışmayan sürenin prim ve ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonu ödüyor. Fon'un ödeyeceği tutar 'brüt asgari ücretin (AGİ'siz) günlük miktarı'ndan belirleniyor. 1 ay boyu yarı zamanlı çalışana Fon 938,65 lira ödüyor.
KREŞ DESTEĞİ
Meclis'teki tasarıya göre; kadın çalışanlara, işyerinde kreş hizmeti verilmemesi ve ödemelerin doğrudan kreş hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine (kreşlere) yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık 304.4 lirayı geçmemek üzere gelir vergisinden istisna tutularak destek sağlanabilecek.
BÜYÜKANNE MAAŞI
Torunlarına bakan büyükannelere aylık 425 lira desteğin verildiği projede, 1 yıllık süre Mart'ta dolacak. Proje yaygınlaştırılabilir.
Etiketler: anne , kreş , Annelere destek
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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