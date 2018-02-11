Türkiye güneş enerjisinde Avrupa’nın lider ülkesi oldu

Buna göre, Türkiye 1.79 GW kapasite büyüme ile bir önceki yıla göre yüzde 213 artış göstererek Avrupa'nın lider ülkesi oldu.
Türkiye hariç, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin 2017'de toplam kapasite artışı 6.03 GW'de kaldı. 2016'daki artışın 5.69 GW olduğu düşünüldüğünde, 2017'de artış bir önceki yıla göre sadece yüzde 6 düzeyinde kalıyor.
TÜRKİYE BÜYÜMEYİ TEMSİL EDİYOR
2017'de Türkiye'nin 1.79 GW'lık yeni kapasitesi, bir yıl içinde% 213'lük büyüme ile pazardaki büyümeyi temsil ediyor.
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Allah razı olsun Allah,devletimizi vatanımızı milletimizi,askeri,savunma sanayi ve ekonomik zaferlerle donatsın İnşallah.
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