;
Yol Durumu
  1. Emekliye 1632 lira zam
  2. Uzlaştırmacıya ayda 16 bin TL

güneş sinde Avrupa’nın lider ülkesi oldu

, 2017 yılında Avrupa'nın toplam güneş si kapasite artışının neredeyse dörtte birini gerçekleştirerek bu alanda Almanya'nın önüne geçti ve Avrupa'nın lider ülkesi oldu.

Türkiye güneş enerjisinde Avrupa’nın lider ülkesi oldu

Buna göre, 1.79 GW kapasite büyüme ile bir önceki yıla göre yüzde 213 artış göstererek Avrupa'nın lider ülkesi oldu.

Türkiye hariç, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin 2017'de toplam kapasite artışı 6.03 GW'de kaldı. 2016'daki artışın 5.69 GW olduğu düşünüldüğünde, 2017'de artış bir önceki yıla göre sadece yüzde 6 düzeyinde kalıyor.



TÜRKİYE BÜYÜMEYİ TEMSİL EDİYOR
2017'de Türkiye'nin 1.79 GW'lık yeni kapasitesi, bir yıl içinde% 213'lük büyüme ile pazardaki büyümeyi temsil ediyor.



Türkiye’nin enerjisi yükseliyor

Etiketler: ,
  • 11 Şubat 2018, Pazar 17:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Ahmet Ahmet

Allah razı olsun Allah,devletimizi vatanımızı milletimizi,askeri,savunma sanayi ve ekonomik zaferlerle donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 11.02.2018 19:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar