Yurtlarda kalan çocuklara koruma

Koruma altındaki çocuklarla ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı. Koruma altındaki, üniversite kazanamamış çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra, iş bulana kadar devlet kurumlarında kalmaya devam edebilecek. Kurum bakımından ayrılan gençler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte istihdam edilene kadar geçen süreçteki barınma ihtiyaçları Aile Bakanlığı tarafından karşılanacak.
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