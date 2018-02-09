Yatırım yapan başımızın tacı
Enerjisa’nın halka arz gong törenine katılan Enerji Bakanı Albayrak, ‘Türkiye’ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye’de yatırım yapan her firma bizim firmamızdır, başımızın tacıdır’ dedi
ÜRETİM ODAKLI BÜYÜME
Türkiye'de yerli sermayenin yatırım iştahının her yıl arttığını söyleyen Albayrak, "Yabancı sermaye girişi de artıyor. Türkiye için menşei ne olursa olsun yatırım yapan her firma Türkiye firmasıdır, bizim firmamızdır, başımızın tacıdır" diye konuştu. Türkiye'nin geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarıyla dünyada birinci olduğunu ve başarılı bir 2017'yi arkasında bıraktığını anımsatan Albayrak, "Türkiye onca badireye rağmen, 16 yıldır ayakları yere sağlam basan, üretim ve büyüme odaklı büyümenin temellerini attı" dedi.
EN BÜYÜK HALKA ARZ
Enerjisa'nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding'in yüzde 20 hissesinin halka arzında, şirketin toplam piyasa değeri 7 milyar 380 milyon lira oldu. Bu piyasa değeri ile Enerjisa Enerji, TL bazında Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı olarak, tarihi bir rekora imza attı. Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, "Özellikle yerli yatırımcıdan gördüğümüz yüksek talep bizi ayrıca memnun etti. Yüzde 15 olarak planlanan yurt içi tahsis oranımızı, yüzde 24'e kadar artırdık. Yatırımcılara teşekkür ediyoruz" dedi. E.ON CEO'su Johannes Teyssen de halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa'ya güvenini ortaya koyduğuna dikkati çekti.
Etiketler: Borsa İstanbul , Sabancı Holding , Güler Sabancı , Berat Albayrak , enerji
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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