;
Yol Durumu
  1. Havada 12 yılın rekoru
  2. Yabancının ilk tercihi İstanbul

Yatırım yapan başımızın tacı

sa’nın halka arz gong törenine katılan Enerji Bakanı Albayrak, ‘Türkiye’ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye’de yatırım yapan her firma bizim firmamızdır, başımızın tacıdır’ dedi

Yatırım yapan başımızın tacı
Halka arzı tamamlanan Enerjisa Enerji, dün gerçekleştirilen gong töreninin ardından ENJSA koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Tören, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Albayrak, sa'nın halka arzına gelen yoğun talebin ekonomi ve enerji piyasalarına duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, "Enerjisa'nın halka arzıyla ilgili süreç inşallah sektördeki çok büyük bir dönüşümün başlangıcı olur. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye sağlam ekonomisi, cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar için her zaman güvenilir liman olmaya devam edecek" dedi.



ÜRETİM ODAKLI BÜYÜME
Türkiye'de yerli sermayenin yatırım iştahının her yıl arttığını söyleyen Albayrak, "Yabancı sermaye girişi de artıyor. Türkiye için menşei ne olursa olsun yatırım yapan her firma Türkiye firmasıdır, bizim firmamızdır, başımızın tacıdır" diye konuştu. Türkiye'nin geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarıyla dünyada birinci olduğunu ve başarılı bir 2017'yi arkasında bıraktığını anımsatan Albayrak, "Türkiye onca badireye rağmen, 16 yıldır ayakları yere sağlam basan, üretim ve büyüme odaklı büyümenin temellerini attı" dedi.

Bakan Albayrak, Enerjisa halka arz töreninde konuştu




EN BÜYÜK HALKA ARZ
Enerjisa'nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding'in yüzde 20 hissesinin halka arzında, şirketin toplam piyasa değeri 7 milyar 380 milyon lira oldu. Bu piyasa değeri ile Enerjisa Enerji, TL bazında Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı olarak, tarihi bir rekora imza attı. Başkanı Güler Sabancı, "Özellikle yerli yatırımcıdan gördüğümüz yüksek talep bizi ayrıca memnun etti. Yüzde 15 olarak planlanan yurt içi tahsis oranımızı, yüzde 24'e kadar artırdık. Yatırımcılara teşekkür ediyoruz" dedi. E.ON CEO'su Johannes Teyssen de halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa'ya güvenini ortaya koyduğuna dikkati çekti.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar