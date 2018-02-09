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e yeni model

Mesleki eğitime yeni model
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, belediyelerde toplum yararına çalışan personele de çocuk bakım desteği vereceklerini açıkladı. "Toplum yararına çalışma programları kapsamında kreş açan belediyelerimize destek vereceğiz" diyen Sarıeroğlu, kursları, işbaşı eğitim programlarının fonksiyonunu değiştireceklerini söyledi. Sarıeroğlu, "Artık bu programları işverenle birlikte hazırlayacağız" şeklinde konuştu.


Hazal ATEŞ
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