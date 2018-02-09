Mesleki eğitime yeni model

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, belediyelerde toplum yararına çalışan personele de çocuk bakım desteği vereceklerini açıkladı. "Toplum yararına çalışma programları kapsamında kreş açan belediyelerimize destek vereceğiz" diyen Sarıeroğlu, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programlarının fonksiyonunu değiştireceklerini söyledi. Sarıeroğlu, "Artık bu programları işverenle birlikte hazırlayacağız" şeklinde konuştu.
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