DenizBank kârını yüzde 36 artırdı

Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank'ın 2017'de net kârını yüzde 36 yükselterek, 1 milyar902 milyon liraya çıkardığını belirtti. Ateş, 20'nci kuruluş yıl dönümlerine denk gelen 2017 faaliyet döneminde, Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 81 ile ve yurt dışına yayılan 740 şubenin yanı sıra, 14 binin üzerinde çalışan ile ülkeleri için değer yaratmak üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı. Hakan Ateş, DenizBank'ın aktiflerini 2017'de yıllık yüzde 18 artış ile 160 milyar liraya ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu ifade etti.
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