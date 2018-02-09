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16 kuruş indi

Benzin 16 kuruş indi
Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar seviyesine kadar inmesi, in litre fiyatına indirim getirdi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, benzinin litre satış fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. İndirim ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.81 liradan 5.65 liraya, Ankara'da 5.87 liradan 5.71 liraya, İzmir'de ise 5.84 liradan 5.68 liraya düşecek. Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz ay 20 kuruşluk zam yapılmıştı.
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