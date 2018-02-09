Benzin 16 kuruş indi

Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar seviyesine kadar inmesi, benzinin litre fiyatına indirim getirdi. Petrol Ürünleriİşverenler Sendikası, benzinin litre satış fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. İndirim ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.81 liradan 5.65 liraya, Ankara'da 5.87 liradan 5.71 liraya, İzmir'de ise 5.84 liradan 5.68 liraya düşecek. Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz ay 20 kuruşluk zam yapılmıştı.
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